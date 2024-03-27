Об этом пишут представители регионального Следственного комитета в телеграм-канале.

Экс-сотрудник исправительного учреждения под Ковровом признан виновным в получении взяток. Об этом пишут представители регионального Следственного комитета в телеграм-канале.Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю начальника ФКУ ИК-7. С января 2020 по июнь 2022 года он получил от двух осуждённых деньги и имущество на 200 тысяч рублей. С его стороны было обеспечено покровительство при отбывания ими наказания.Пока шло расследование, виновный был заключён под стражу. Кроме того, на его машину был наложён арест. Так, мужчину приговорили к трём с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Также ему запретили занимать должности представителя власти сроком на четыре года.