Владимиру Путину доложили о ситуации со льготными лекарствами во Владимирской области. Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал о том, как необходимые для пациентов препараты

Владимиру Путину доложили о ситуации со льготными лекарствами во Владимирской области. Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал о том, как необходимые для пациентов препараты отсутствовали в аптеках, но при этом пылились на складах. Напомним, грубые нарушения оборота льготных лекарств надзорное ведомство выявило в июле прошлого года. Выяснилось ужасное – областной минздрав закупает ненужные препараты, а