Губернатор Владимирской области встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи Губернатор...

Губернатор Владимирской области встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежиГубернатор Александр Авдеев встретился с владимирской делегацией - участниками Всемирного фестиваля молодежи.Общение прошло в формате диалога. Главе региона ребята рассказали о деталях поездки и самых ярких моментах слёта.По мнению Александра Авдеева, общение и опыт, которые дал фестиваль - уникальны. Это бесценный вклад в становление молодых лидеров.Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходил в Сочи - по Указу Президента Владимира Путина - в начале марта этого года. На федеральной территории "Сириус" он собрал передовую молодежь в сфере науки, бизнеса, медиа, культуры, спорта, общественной жизни - из разных стран мира.А в общей сложности участниками фестиваля стали 20 тысяч человек. Больше ста - представители Владимирской области.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Не у многих ваших сверстников есть такая возможность - общаться, ну, с половиной мира, потому что, по факту, если ты получил контакты с человеком из другой страны или из другого региона, то через одно касание ты практически весь мир можешь достать, и это очень важно, еще раз говорю - это уникальный шанс - то, что наша команда съездила туда, - я вас поздравляю с этим.