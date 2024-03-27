Во Владимирской области мужчина, укравший сварочный аппарат, стал участником уголовного дела.

В полицию города Вязники поступило заявление о краже. Житель одной из деревень района сообщил о том, что украли его сварочный аппарат. Как установило следствие, к делу причастен ранее судимый мужчина 58 лет.После задержания, обвиняемый сознался, что пострадавший отказался одолжить аппарат. Вечером того же дня аппарат был украден. Далее инструмент хотели продать. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.