На федеральной трассе М-7 в Собинском районе загорелся грузовик Сегодня (27 марта 2024 года) около...

На федеральной трассе М-7 в Собинском районе загорелся грузовикСегодня (27 марта 2024 года) около пяти утра на федеральной трассе М-7 в Собинском районе произошло возгорание грузового автомобиля. Как сообщают МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара 4 квадратных метров.По словам спасателей, погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.