На федеральной трассе М-7 в Собинском районе загорелся грузовик
Сегодня (27 марта 2024 года) около...
На федеральной трассе М-7 в Собинском районе загорелся грузовик
Сегодня (27 марта 2024 года) около пяти утра на федеральной трассе М-7 в Собинском районе произошло возгорание грузового автомобиля. Как сообщают МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара 4 квадратных метров.
По словам спасателей, погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».
Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.