На жительницу Владимира упала наледь с крыши дома Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту...

На жительницу Владимира упала наледь с крыши домаВо Владимире возбуждено уголовное дело по факту травмирования местной жительницы - в феврале на нее упала наледь с крыши дома.Это произошло на улице Верхняя Дуброва. По предварительным данным, управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, своевременно не организовала уборку снега с кровли и не оградила опасные участки рядом с подъездом.В результате, из-за схода наледи женщина 89 года рождения получила телесные повреждения, её здоровью нанесен вред средней тяжести.