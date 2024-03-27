Четыре года назад севший пьяным за руль Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП. После приговора артист решил не пить.

Четыре года назад севший пьяным за руль Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП. После приговора артист решил не пить.Вопрос, смог ли артист побороть недуг, остается открытым. Алкогольная зависимость в России широко распространена, и случаи, подобные тому, что произошел с Ефремовым, не редкость.По словам нарколога Владимира Каторгина, четыре с половиной года без алкоголя — это хороший срок, но не всегда достаточный, чтобы окончательно избавиться от зависимости. Многое зависит от личных мотиваций и силы воли человека. Существует статистика, подтверждающая, что при правильном лечении большинство алкоголиков могут полностью излечиться.Однако важно помнить, что даже длительный период трезвости не гарантирует, что человек больше не вернется к алкоголю. Риск рецидива всегда присутствует, особенно если человек не работает над своими внутренними причинами и психологическими факторами, способствующими употреблению спиртного.Михаил Ефремов выбрал остаться в тюрьме, отказавшись от принудительных работ. Это может свидетельствовать о его глубоком раскаянии и серьезном намерении изменить свою жизнь. Он осознает тяжесть своего поступка и, возможно, будет стараться избегать ситуаций, которые могут привести к рецидиву. Многие россияне выражали надежду на то, что артист сможет преодолеть зависимость и начать новую главу в своей жизни.