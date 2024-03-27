Народный фронт Владимирской области передал гуманитарный груз бойцам на передовой От дизельных...

Народный фронт Владимирской области передал гуманитарный груз бойцам на передовойОт дизельных генераторов до внедорожника. Народный фронт нашего региона передал все самое необходимое для владимирских бойцов на передовой. Слово - Марии Платанюк.У бойца с позывным "Чивас" - короткая передышка. Но в Ростов на Дону разведчик подразделения специального назначения прибыл "по заданию".На складе, куда стекается гуманитарная помощь, "Чивас" забирает груз от Народного Фронта для владимирских бойцов на передовой. Разведчик служит вместе с нашими ребятами.Позывной Чивас, разведчик подразделения специального назначения:- Дизель-тепловая пушка необходима разведчикам для обогрева обмундирования. Для сохранности тепла в помещениях, в которых они будут находиться долгий промежуток времени.Дизельные генераторы помогут бойцам "запитывать" радиостанции, коптеры, средства радиоэлектронной борьбы.Также активисты Президентского движения направили нашим защитникам индивидуальные тактические аптечки, спальные мешки, бензопилы, тепловизоры и монокуляры.Позывной Чивас, разведчик подразделения специального назначения:- Необходим для выявления живой силы противника. Работает в инфракрасном режиме. Имеет цифровое увеличение. Монокуляр ночного видения при выдвижении на местность позволяет ориентироваться на местности и способствует выполнению поставленной задачи.На фронт поедет и этот УАЗ. С радиоэлектронным оборудованием. Внедорожники особенно нужны в период весенней распутицы - для быстрого выполнения боевых задач.В рамках общероссийского проекта "Всё для Победы" Народный Фронт регулярно направляет гуманитарные грузы в зону специальной военной операции.Помогают, в том числе, - "адресно". По запросу. Этот разведывательный дрон активисты владимирского штаба передали бойцам специального отряда быстрого реагирования "Сунгирь". Приобрести его помогло предприятие из Судогодского района.Артём Старостин, руководитель исполкома Народного Фронта во Владимирской области:- Владимирский Народный фронт поддерживает бойцов Росгвардии, которые поехали защищать нас, интересы государства, чтобы мы могли учиться, работать, творить, для развития нашего государства. Мы передали дрон, чтобы наши бойцы могли лучше видеть территорию, защищать себя. Мы сделаем всё, чтобы победить, победа будет за нами.Дмитрий Сольяшинов, заместитель командира СОБР "Сунгирь":- На данном этапе - это расходный материал, но очень необходимый. Даже если за одно применение он спасет человеческие жизни, - это уже дорогого стоит. И огромное спасибо неравнодушным людям, которые помогают нам периодически, в каждый отъезд. Мы им очень благодарны.Новый гуманитарный конвой - со всем необходимым для тех, кто сегодня на защите рубежей страны - уже готовится.Мария Платанюк "Вести-Владимир", при содействии Народного Фронта Владимирской области.