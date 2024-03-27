Октябрьский районный суд города Владимира аннулировал брак супругов, признав его фиктивным Судом...

Октябрьский районный суд города Владимира аннулировал брак супругов, признав его фиктивным"Судом удовлетворены требования прокурора Савиновского района Ивановской области, действующего в интересах Российской Федерации о признании брака, заключенного между гражданкой Российской Федерации и гражданином Афганистана недействительным, об аннулировании записи акта о заключении брака", - пояснили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Владимира.Прокурор обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском к гражданке РФ, зарегистрированной в областном центре и гражданину Республики Афганистан о признании брака недействительным, а также об аннулировании записи акта о заключении брака.Установлено, что брак между гражданкой РФ и гражданином Республики Афганистан был заключен без намерения создать семью, а значит является фиктивным.Целью заключения данного брака является не создание семьи, а получение гражданином Р. Афганистан гражданства РФ.Заочным решением суда исковые требования прокурора, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворены в полном объеме.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: freepik.com