Инцидент произошел накануне Нового года. Житель посёлка Балакирево распивал спиртные напитки вместе с гражданской женой и её другом, который временно проживал в их квартире. Был и еще один

Инцидент произошел накануне Нового года. Житель посёлка Балакирево распивал спиртные напитки вместе с гражданской женой и её другом, который временно проживал в их квартире. Был и еще один общий знакомый, он и стал объектом ревности, рассказали в прокуратуре. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области В ходе потребления алкоголя между сожителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения,