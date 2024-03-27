Вынесли приговор последнему участнику наркобанды из четырех человек, которая производила синтетические наркотики в деревне Сажино Ковровского района. Товарищи купили «жилые и нежилые

Вынесли приговор последнему участнику наркобанды из четырех человек, которая производила синтетические наркотики в деревне Сажино Ковровского района. Товарищи купили «жилые и нежилые помещения» летом 2022 года, где изготовили более 160 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. 2 сентября 2022 года сотрудники правоохранительных органов «накрыли» производство и изъяли наркотики. А наркоделов отправили под