Муромлянина будут судить за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Мужчина написал боту о том, что у офиса оператора сотовой связи заложена бомба, рассказали в пресс-службе

Муромлянина будут судить за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Мужчина написал боту о том, что у офиса оператора сотовой связи заложена бомба, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Утром 13 октября 2023 года пьяный житель Мурома решил посмотреть баланс на своем пятом «Айфоне». Как только он зашел в приложение мобильного оператора, открылся чат с ботом, который