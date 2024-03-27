Об этом рассказали сотрудники пресс-службы администрации регионального центра.

С 1 апреля во Владимирской области стартует месячник по благоустройству. Продлится он до 30 числа. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы администрации регионального центра.«Работники коммунальных служб убирают мусор, моют дорожные знаки и остановки, убирают и вывозят снег, чтобы привести улицы города в порядок после зимы», – пишут представители мэрии.Сегодня, 27 марта, уборка уже началась на улицах Студёная гора и Суздальском проспекте. За чистоту дворов многоквартирных домов ответственность несут управляющие компании, а за территории у офисных и торговых центров – собственники или арендаторы.