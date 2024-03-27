Смотрите Вести в 14:30: очередной груз от Народного Фронта для наших бойцов в зоне СВО Приближая...

Смотрите "Вести" в 14:30: очередной груз от Народного Фронта для наших бойцов в зоне СВОПриближая Победу!- Тактические аптечки, тепловизоры, дроны...Очередной груз от Народного Фронта для наших бойцов в зоне СВО.Прерванный полёт- В России вспоминают первого космонавта планеты Юрия Гагарина и его наставника Владимира Серёгина. Как прошла акция памяти в Киржачском районе?Хлебопекарный союз- И гостям из Поднебесной пришелся по вкусу владимирский хлеб. Каким будет сотрудничество с китайскими предпринимателями?