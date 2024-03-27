Смотрите Вести в 14:30: очередной груз от Народного Фронта для наших бойцов в зоне СВО
Приближая...
Смотрите "Вести" в 14:30: очередной груз от Народного Фронта для наших бойцов в зоне СВО
Приближая Победу!
- Тактические аптечки, тепловизоры, дроны...Очередной груз от Народного Фронта для наших бойцов в зоне СВО.
Прерванный полёт
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Хлебопекарный союз
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