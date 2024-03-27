Бывший сотрудник ФКУ ИК-7 УФСИН снова вернется в колонию, но уже в другую и в другом качестве. Мужчину судили за взятки, сообщили в прокуратуре области. Осужденный работал в колонии №7, которая

Бывший сотрудник ФКУ ИК-7 УФСИН снова вернется в колонию, но уже в другую и в другом качестве. Мужчину судили за взятки, сообщили в прокуратуре области. Осужденный работал в колонии №7, которая находится в поселке Пакино Ковровского района. Он занимал там должность начальника участка строгого режима. Установлено, что мужчина получил от двух заключенных взятки в виде