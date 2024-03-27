Правоохранители арестовали 43-летнего ранее судимого жителя Александровского района.

Правоохранители арестовали 43-летнего ранее судимого жителя Александровского района. Мужчину обвиняют в краже мобильного телефона, золотой цепочки и банковских карт у собутыльника. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Полицейские установили, что гражданин выпивал в гостях у 37-летнего потерпевшего. Во время застолья пьяный хозяин уснул, а после не досчитался ценного имущества. Нанесённый ущерб превысил 80 тыс. рублей.На допросе подозреваемый во всём сознался и сообщил, что золотую цепочку успел сдать в ломбард. Остальные вещи у него изъяли.В настоящий момент в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.