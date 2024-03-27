В городе Кольчугино местный житель до смерти забил своего брата поленом В Кольчугине утверждено...

В городе Кольчугино местный житель до смерти забил своего брата поленомВ Кольчугине утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в убийстве брата.Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в январе 2024 года мужчина и его брат распивали спиртное в одном из домов в селе Новобусино Кольчугинского района, где совместно и проживали."В процессе потребления алкоголя братья на бытовой почве произошел конфликт., преходящий в драку. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками и ногами по голове, телу и рукам, а затем схватил деревянное полено, которым нанёс ещё не менее 11 ударов", - рассказали в надзорном ведомстве.От полученных ранений пострадавший скончался на месте.После чего злоумышленник испугался, спрятал полено в печку и пошёл к соседу, который и вызвал полицию.Приехавшим сотрудникам полиции обвиняемый во всём признался и добровольно отдал орудие преступления.Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: СУ СК России по Владимирской области