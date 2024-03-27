Об этом сообщил Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

В Киржачском районе прошёл митинг «Прерванный полёт» в честь Юрия Гагарина и Владимира Серёгина. В этот день ровно 56 лет назад оба трагически погибли на этом месте во время тренировочного полёта. Об этом сообщил Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.«Давление и перегрузки – это то, что испытывает космонавт, когда идёт к своей цели, чтобы стать сильнее, чтобы укрепить отечественную оборону, науку, технологический суверенитет, промышленность. Давление и перегрузки – это то, что испытывает наша страна сейчас от тех сложностей, которые нам создаёт Западный мир. Но так же, как это было и тысячу, и 80 лет назад, во славу и честь наших Героев мы выстоим и победим», – написал глава региона.Почтить память приехал губернатор, председатель Заксобрания Ольга Хохлова, Герой Советского Союза и РФ Сергей Крикалёв, ветераны, а также родственники Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.