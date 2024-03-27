Убийство произошло 13 января этого года. Обвиняемый и его брат вместе распивали алкоголь в одном из домов в селе Новобусино. Между родственниками случился конфликт. Братья повздорили на

Убийство произошло 13 января этого года. Обвиняемый и его брат вместе распивали алкоголь в одном из домов в селе Новобусино. Между родственниками случился конфликт. Братья повздорили на бытовой почве. Завязалась драка. Обвиняемый стал избивать потерпевшего, а затем схватил полено и стал наносить им удары. От травм мужчина скончался. Поняв, что натворил, братоубийца испугался. Он спрятал