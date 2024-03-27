В Ковровском районе правоохранители помогли многодетной семье добиться подключения земельного участка к линии газоснабжения.

В Ковровском районе правоохранители помогли многодетной семье добиться подключения земельного участка к линии газоснабжения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе организованной проверки было установлено, что районная администрация предоставила семье землю для жилищного строительства в деревне Бабенки. Однако газоснабжение участка не было осуществлено.«По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к органу местного самоуправления устранить допущенные нарушения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящий момент к земельному участку подведено газоснабжение.