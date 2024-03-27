Пожар в грузовом автомобиле случился сегодня ночью, примерно в половину пятого. Водитель заметил возгорание и позвонил в МЧС. Как сообщили на сайте тревожного ведомства, ЧП произошло в

Пожар в грузовом автомобиле случился сегодня ночью, примерно в половину пятого. Водитель заметил возгорание и позвонил в МЧС. Как сообщили на сайте тревожного ведомства, ЧП произошло в Собинском районе на 151 км трассы М-7 – это как раз Лакинск. На место выехали 9 спасателей и две спецмашины. К счастью, никто не пострадал. Площадь пожара составила