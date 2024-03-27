Об этом сообщают сотрудники объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Владимирской области.

В Судогодском районе арендатор лесного участка нарубил дров на 911 тысяч. Об этом сообщают сотрудники объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Владимирской области.Дело началось, когда региональный природоохранный прокурор обратился с иском в суд. В документе было заявлено, что в 2021 году ответчик незаконно вырубил 0,4 гектар на территории «Андреевского лесничества», хотя договор аренды был заключён для заготовки древесины.Обвиняемый признал вину, оплатил штраф, но его представитель не признал требования. По его словам, на юридическое лицо не была возложена обязанность по борьбе с незаконными рубками. Кольчугинский суд пришёл к выводу, что ответственность за это несёт арендатор участка – «именно его бездействие привело к причинению ущерба».