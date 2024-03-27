В Вязниках похититель сварочного аппарата стал фигурантом уголовного дела На днях в полицию города...

В Вязниках похититель сварочного аппарата стал фигурантом уголовного делаНа днях в полицию города Вязники поступило сообщение от 38-летнего жителя одной из районных деревень. Мужчина заявил, что у него украли сварочный аппарат стоимостью 7 000 рублей.Сотрудники полиции установили, что к краже причастен 58-летний ранее судимый житель той же деревни. По горячим следам мужчина был задержан и дал признательные показания.Со слов задержанного, накануне он попросил у своего знакомого сварочный аппарат для того, чтобы приварить петли у забора, однако приятель в просьбе отказал. Тогда он решил его украсть. Вечером того же дня, когда злоумышленник понял, что в доме никого нет, проник на веранду, выставил окно и украл из комнаты сварочный аппарат, который планировал продать."Аппарат изъят сотрудниками полиции и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу", - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений