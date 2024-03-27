21-летняя девушка из Юрьев-Польского проведет 7,5 лет в колонии строгого режима за убийство парня. Она застала возлюбленного занимающимся сексом с их общей подругой, после чего попыталась

21-летняя девушка из Юрьев-Польского проведет 7,5 лет в колонии строгого режима за убийство парня. Она застала возлюбленного занимающимся сексом с их общей подругой, после чего попыталась убить соперницу, но случайно лишила жизни бойфренда. Любовная драма разыгралась в октябре 2023 года. Девушка находилась в своей квартире вместе с сожителем и знакомой. Троица собралась, что вместе выпить,