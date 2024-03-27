Общественники обнаружили животный могильник в селе Мало-Лучинское Юрьев-Польского района.

Общественники обнаружили животный могильник в селе Мало-Лучинское Юрьев-Польского района. Об этом рассказала регионального отделения Народного фронта.Трупы коров, овец, коз и кур раскиданы возле местного родника. Сельчане уже обратились с жалобой к местным властям, а также в Роспотребнадзор.Но пока тела животных продолжают гнить и отравлять местность.«Народный фронт направил обращение в Министерство сельского хозяйства Владимирской области и в инспекцию госнадзора по обращению с животными и ветеринарии Владимирской области. Добиваемся устранения опасного могильника», - написали общественники в соцсетях.