Владимирская область готовится к Всероссийской ярмарке трудоустройства 33-й регион продолжает...

Владимирская область готовится к Всероссийской ярмарке трудоустройства33-й регион продолжает активно готовиться к Всероссийской ярмарке трудоустройства. Она пройдет в 2 этапа. Региональный - 12 апреля, а федеральный - 28 июля. Об этом сегодня сообщил министр труда и занятости населения Владимирской области - Андрей Григорьев.По словам министра, на участие в ярмарке уже заявились сотни работодателей. Они готовы предложить более 4 с половиной тысяч вакансий.Посетителями ярмарки трудоустройства станут безработные, состоящие на учете в центре занятости населения, и все, кто ищет работу.По традиции местами встреч работодателей и соискателей станут биржи труда, колледжи, вузы и другие площадки. География ярмарки: Владимир, Муром и Ковров.Наряду с вакансиями представят все направления современной службы занятости. От тренингов, практикумов, мастер-классов и деловых игр до профориентации молодежи посредством виртуальной реальности.Андрей Григорьев, министр труда и занятости населения Владимирской области:- На перспективу мы планируем в каждом кадровом центре сделать 2-3 виртуальных шлема. Протестировали это первый раз в Москве, честно сказать, от школьников отбоя не было.