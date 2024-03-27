По поручению губернатора Александра Авдеева партию гуманитарного груза из Владимирской области доставили в военный госпиталь в Белгороде.

По поручению губернатора Александра Авдеева партию гуманитарного груза из Владимирской области доставили в военный госпиталь в Белгороде. Об этом рассказала региональная .Помощь белгородскому медучреждению привезли наши земляки Алексей Баннов и Евгений Попов. Отмечается, что и руководство госпиталя, и раненые бойцы горячо благодарили владимирцев за нужную и своевременную поддержку.