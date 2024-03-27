Эти красавицы точно могут постоять за себя. Спортсменки из Владимирской области достойно представили регион на соревнованиях и привезли домой 14 наград. Первенство ЦФО по боксу среди

Эти красавицы точно могут постоять за себя. Спортсменки из Владимирской области достойно представили регион на соревнованиях и привезли домой 14 наград. Первенство ЦФО по боксу среди девушек прошло в городе Королеве Московской области. Участницы выступали в разных возрастных категориях: 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет и 19-22. В итоге сборная 33-его региона завоевала 14 наград,