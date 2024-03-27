Об этом сообщили представители надзорного ведомства у себя в телеграм-канале.

Владимирские прокуроры организуют горячую линию по вопросам мошенничества. Об этом сообщили представители надзорного ведомства у себя в телеграм-канале.Позвонить в региональную прокуратуру можно будет в пятницу, 29 марта, с 9:00 до 16:00. Номер телефона: 8 (4922) 32-65-56.Помимо аферистов, с сотрудниками ведомства можно будет обсудить порядок обжалования действий сотрудников правоохранительных органов при проведении проверок и расследовании уголовных дел по фактам дистанционных хищений денег.«Прокуратура региона в очередной раз призывает всех граждан проявлять бдительность при поступлении внезапных звонков и смс-сообщений от работников банков, правоохранительных органов и иных структур», – пишут в заключение прокуроры.