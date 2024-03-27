Владимирский хлебокомбинат принял представителей Китайской провинции Шандунь Гостей интересовали...

Владимирский хлебокомбинат принял представителей Китайской провинции ШандуньГостей интересовали тенденции развития хлебопекарной промышленности в России. А в перспективе - совместные инвестиционные проекты.Хлеб, сушки, слойки. Сегодня владимирский хлебокомбинат производит более сотни наименований хлебобулочных изделий. Качество и разнообразие продукции привлекло китайских предпринимателей.Из провинции Шандунь приехали представители Ассоциации хлебопекарной промышленности, а также производители оборудования и сырья.Жан Шуцай, генеральный секретарь Ассоциации пекарей провинции Шаньдун:- Мы изучали историю предприятия, это большая, хорошая история. Здесь хорошие технологи, хорошая логистика, хорошая продукция. Мы планируем изучить опыт работы и использовать какие-то идеи на предприятиях Китая.Тесные взаимоотношения России и Китая - это не только внешняя политика, но и контакты в различных сферах экономики. Одна из форм такого сотрудничества - перекрестный импорт современного хлебопекарного оборудования и сырья.Владимир Лялин, управляющий группы компаний "DeLavant":- Наша группа компаний всегда развивается, и у нас много инвестиционных проектов, которые мы планируем реализовать. И, как раз сейчас, китайские представители хлебопечения хотят развиваться на территории Российской Федерации. И мы считаем, что это будет хорошее развитие, совместное, на нашей территории.ДеЛавант сегодня - крупное предприятие замкнутого цикла. Компании принадлежит более 2 тысяч гектаров земли сельхозназначения. На них выращивается зерно для производства качественной и разнообразной хлебобулочной продукции, которая поступает в магазины не только нашего, но и соседних регионов.Сергей Лукьянов, заместитель Министра сельского хозяйства Владимирской области:- Сегодня, конечно же, необходимо пересматривать логистические цепочки обеспечения новым оборудованием, современным оборудованием. Это технологические линии, это новые печи, новые добавки в хлеб. Для того, чтобы мы чувствовали сегодня - хлеб тоже развивается, что предприятие растет, и мы могли бы с полной уверенностью говорить о том, что мы в будущее войдем с качественным хлебом.А пока ДеЛавант продолжает покорять отечественный рынок. На недавней выставке Modern Bakery в Москве Группе Компаний присудили четыре награды, включая Гран-при за качество продукции и сохранение традиций отечественного хлебопечения.Наталья Головешкина, Ангелина Свищ, Андрей Беляков "Вести-Владимир".