Владимирская область получит 28 миллионов рублей на борьбу с гепатитом. Деньги выделят из 4,5 миллиардов (эти средства распределили между регионами РФ). Об этом рассказали в пресс-службе ОДКБ.

Владимирская область получит 28 миллионов рублей на борьбу с гепатитом. Деньги выделят из 4,5 миллиардов (эти средства распределили между регионами РФ). Об этом рассказали в пресс-службе ОДКБ. На 28 миллионов в 33-ем регионе закупят лекарства для больных, которые находятся под диспансерным наблюдением. Гепатит – острое и хроническое заболевание печени. Есть 5 основных штаммов вируса гепатита, называемые