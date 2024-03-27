Во Владимире улицу Батурина, соединяющую улицы Мира и Северная, перекроют в субботу, 30 марта, с 8:30 до 16:00. Там будут проводить работы по опиловке разросшихся тополей, рассказали в пресс-службе

Во Владимире улицу Батурина, соединяющую улицы Мира и Северная, перекроют в субботу, 30 марта, с 8:30 до 16:00. Там будут проводить работы по опиловке разросшихся тополей, рассказали в пресс-службе мэрии. Водителям нужно будет заранее выбрать пути объезда. Областную столицу начнут приводить в порядок после зимы усиленно с 1 апреля. Будут убирать мусор, мыть дорожные знаки