Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Во Владимире в феврале начало дорожать мясо. Это связано с издержками производства из-за обслуживания заграничного оборудования, дефицитом кадров и увеличения цен на электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.Кроме того, рост отмечается на мебель – повышение цен отмечается на столы и шкафы. Данный скачок связан с увеличение спроса. Кроме этого, в список попала одежда и обувь.В связи с увеличение импорта фруктов, замедлился рост цен на яблоки, груши и апельсины. Также стали дешевле транспортные услуги.