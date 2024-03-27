Во Владимире облагородят местность у Соловьиного пруда
Об этом сообщил глава города - Дмитрий...
Во Владимире облагородят местность у Соловьиного пруда
Об этом сообщил глава города - Дмитрий Наумов.
Пока разрабатывается концепция и план работ. Затем местность у пруда облагородят.
Несколько лет назад здесь высадили кустарники в виде живой изгороди. Некогда забытый угол на улице Горького превратился в уютное место отдыха. Здесь появились детская площадка, зона отдыха для горожан, пруд с дикими утками и асфальтированные дорожки для прогулок.