Об этом сообщили представители региональной прокуратуры.

Во Владимире осудили подельников иностранной валюты. Об этом сообщили представители региональной прокуратуры.Так, следствием установлено, что два москвича приехали во Владимирскую область с поддельными долларами и евро. До этого «при неустановленных обстоятельствах» один из злоумышленников целенаправленно их приобрёл.В конце мая 2023 года им удалось сбыть 51 купюру Европейского центробанка местному жителю. Общая сумма поддельных денег составляла более 2500 евро. Через пару дней злоумышленники вернулись к тому же покупателю, который уже действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Тогда-то преступников и задержали.У мужчин изъяли европейские и американские банкноты, сумма которых равнялась 23 тысячам долларов. Октябрьский суд приговорил одного к четырём годам принудительных работ, второго – к трём с половиной годам исправительного центра. Пока что приговор не вступил в законную силу.