Об этом сообщили представители региональной прокуратуры.
Во Владимире осудили подельников иностранной валюты. Об этом сообщили представители региональной прокуратуры.
Так, следствием установлено, что два москвича приехали во Владимирскую область с поддельными долларами и евро. До этого «при неустановленных обстоятельствах» один из злоумышленников целенаправленно их приобрёл.
В конце мая 2023 года им удалось сбыть 51 купюру Европейского центробанка местному жителю. Общая сумма поддельных денег составляла более 2500 евро. Через пару дней злоумышленники вернулись к тому же покупателю, который уже действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Тогда-то преступников и задержали.
У мужчин изъяли европейские и американские банкноты, сумма которых равнялась 23 тысячам долларов. Октябрьский суд приговорил одного к четырём годам принудительных работ, второго – к трём с половиной годам исправительного центра. Пока что приговор не вступил в законную силу.