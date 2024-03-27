Двое москвичей приехали во Владимир, чтобы продать здесь фальшивые иностранные купюры. Так, один местный житель купил у злоумышленников больше 2,5 тысяч евро (51 денежный билет номиналом 50

Двое москвичей приехали во Владимир, чтобы продать здесь фальшивые иностранные купюры. Так, один местный житель купил у злоумышленников больше 2,5 тысяч евро (51 денежный билет номиналом 50 евро). Как сообщили в прокуратуре, преступление произошло в мае прошлого года. Обрадованные успешной продажей, мужчины решили вернуться через несколько дней. Они снова обратились к тому же покупателю, но