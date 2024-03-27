Во Владимире вынесен приговор по уголовному делу о сбыте поддельной иностранной валюты В отношении...

Во Владимире вынесен приговор по уголовному делу о сбыте поддельной иностранной валютыВ отношении двух жителей города Москвы вынесен приговор. Они обвиняются в хранении, перевозке в целях сбыта заведомо поддельной иностранной валюты (ч. 1 ст. 186 УК РФ).Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2023 году один из осужденных приобрел поддельную иностранную валюту. Кроме того, предложил своему знакомому совместно их продать.В конце мая 2023 года злоумышленники приехали в город Владимир, где продали местному жителю 51 банкноту номиналом 50 евро, на общую сумму более 2500 евро.Желая продать более крупное количество поддельных купюр, осужденные спустя несколько дней вновь прибыли в областной центр и обратились к тому же покупателю, действовавшему уже в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент»."После совершения преступления они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, которыми были изъяты поддельные денежные билеты Федеральной резервной системы США номиналом 100 долларов на общую сумму, эквивалентную более 23 тыс долларов, - пояснили в надзорном ведомстве.Злоумышленников заключили под стражу.Виновным назначено наказание в виде принудительных работ одному из осужденных на срок 4 года, второму – 3,5 года с отбыванием в исправительном центре с удержанием 10 % в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com