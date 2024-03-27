Благоустройство Мурома может стать причиной уголовного дела: фирма сорвала сроки.

Летом 2023 года бюджетное учреждение Мурома подписало контракт с компанией «Эко-Транс» для облагораживания Первомайской улицы. В обязанности входили укладка плитки на тротуар, ремонт асфальтового покрытия и высадка деревьев. Договор оценили в 78 миллионов рублей.По данным региональной прокуратуры, подрядчик не выполнил условия в срок и 8 декабря 2023 года контракт расторгли. Компании выплатили 61,9 миллиона рублей, обязательства оставшейся части прекращены.Прокуроры в ходе проверки установили, что подрядчик должен был оплатить неустойку и предоставить ряд документов. По оценке прокуратуры нарушения являются поводом для возбуждения уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями.