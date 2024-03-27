Во Владимирской области бывший замначальника исправительной колонии получил срок за получение...

Во Владимирской области бывший замначальника исправительной колонии получил срок за получение взятки от осужденныхВ отношении бывшего заместителя начальника ИК-7 УФСИН России по Владимирской области - начальника участка строгого режима вынесен приговор.Судом установлено - мужчина, занимая указанную должность, получил от двух осужденных взятки в виде денег и наручных часов на общую сумму более 237 тыс рублей за предоставление им возможности пользоваться запрещенными предметами, употреблять алкоголь и неразрешённые продуты питания, а также непривлечение к дисциплинарной ответственности за совершаемые нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Деньги были перечислены на расчетный счет знакомой осужденного, которая не знала о преступном сговоре.В итоге виновному назначено 3,5 года колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти сроком на 4 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com