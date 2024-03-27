Во Владимирской области лекарства для льготников почти на 60 миллионов рублей оказались...

Во Владимирской области лекарства для льготников почти на 60 миллионов рублей оказались просроченыГенпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о выявленных фактах, когда недоступные для льготников в аптеках лекарства оставались на складах до истечения их срока годности. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС."Выявлены вопиющие случаи, когда необходимые льготные препараты для людей, страдающих серьезными заболеваниями, были недоступны в аптеках, и вместе с тем годами пылились на складах, а впоследствии уничтожались из-за истечения сроков годности. Например, во Владимирской области причиненный в результате ущерб составил почти 60 млн рублей, в Орловской - 11 млн. С каждым подобным фактом нужно предметно разбираться, давать принципиальную, вплоть до уголовно-правовой, оценку бездеятельности чиновников при организации лекарственного обеспечения населения", - заявил Игорь Краснов на коллегии Генпрокуратуры с участием президента России.Кроме того, во многих регионах прокуроры реагировали на нарушения при организации дистанционной записи граждан на прием к врачу, ведении электронных медицинских карт пациентов."Компьютерная техника, приобретенная для этих целей, зачастую не использовалась", - заметил Краснов.В зоне постоянного внимания прокуроров, подчеркнул он, должны оставаться строительство и работа в малых населенных пунктах ФАПов, условия труда фельдшеров, медсестер, водителей скорой помощи."Из-за серьезного дефицита кадров нагрузка на бригады экстренной службы запредельная, а нередко и не оплачивается соответствующим образом", - констатировал генпрокурорФото: freepik.com