Во Владимирской области за март выпало только 22% осадков от нормы
Март характеризуется сухой и...
Во Владимирской области за март выпало только 22% осадков от нормы
Март характеризуется сухой и теплой погодой. Синоптики утверждают: средняя температура воздуха в первом месяце весны опережает климатическую норму на +2°С.
Кроме того, специалисты отмечают «бедность на осадки»: под конец месяца выпало всего 9 мм или 22% от нормы, и, несмотря на прогнозируемые в будущем дожди, март 2024 года сохраняет все шансы стать самым сухим в 21 веке.
Синоптическая ситуация в атмосфере над Владимирской областью формируется периферией антициклона. Другими словами, - на небе будет совсем немного облаков, при этом обойдётся без осадков. Солнце порадует жителей региона весенними лучами.
В четверг, 28 марта 2024 года, погода отправит столбики термометров на штурм высоких значений. Днем температура воздуха поднимется до +10°С.
В Гидрометцентре уточняют: юго-западный ветер в «ленивом настроении», ведь его скорость на протяжении дня едва достигнет 2м/с. Кроме того, влажность опустится до 45%.
Скорее всего, этот будний день станет самым тёплым с начала года. Температура в темное время суток не сильно отстанет от дневных значений. Вечером ожидайте +4°С.
Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм ртутного столба, что не сильно превышает норму.
Какое прекрасное время года — весна! Пора любви и перемен, новых надежд и смелых решений. Русские поэты очаровывались великолепием природы:
"Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,
А в небе — солнце теплое,
Веселое и доброе.
Все реки разливаются,
Все почки раскрываются,
Ушла зима со стужами,
Сугробы стали лужами.
Покинув страны южные,
Вернулись птицы дружные.
На каждой ветке скворушки
Сидят и чистят перышки.
Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
И, значит, настроение
У всех людей — весеннее!"
(Михаил Пляцковский)
Народный прогноз на 27 марта:
На Руси верили: если чайки плещутся в реке — значит, совсем скоро сильно потеплеет; на закате небо окрасилось в багрово-красные тона — на следующей неделе может похолодать; птицы купаются в воде — к дождю.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений