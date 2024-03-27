Во Владимирской области за март выпало только 22% осадков от нормы Март характеризуется сухой и...

Во Владимирской области за март выпало только 22% осадков от нормыМарт характеризуется сухой и теплой погодой. Синоптики утверждают: средняя температура воздуха в первом месяце весны опережает климатическую норму на +2°С.Кроме того, специалисты отмечают «бедность на осадки»: под конец месяца выпало всего 9 мм или 22% от нормы, и, несмотря на прогнозируемые в будущем дожди, март 2024 года сохраняет все шансы стать самым сухим в 21 веке.Синоптическая ситуация в атмосфере над Владимирской областью формируется периферией антициклона. Другими словами, - на небе будет совсем немного облаков, при этом обойдётся без осадков. Солнце порадует жителей региона весенними лучами.В четверг, 28 марта 2024 года, погода отправит столбики термометров на штурм высоких значений. Днем температура воздуха поднимется до +10°С.В Гидрометцентре уточняют: юго-западный ветер в «ленивом настроении», ведь его скорость на протяжении дня едва достигнет 2м/с. Кроме того, влажность опустится до 45%.Скорее всего, этот будний день станет самым тёплым с начала года. Температура в темное время суток не сильно отстанет от дневных значений. Вечером ожидайте +4°С.Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм ртутного столба, что не сильно превышает норму.Какое прекрасное время года — весна! Пора любви и перемен, новых надежд и смелых решений. Русские поэты очаровывались великолепием природы:"Деньки стоят погожие,На праздники похожие,А в небе — солнце теплое,Веселое и доброе.Все реки разливаются,Все почки раскрываются,Ушла зима со стужами,Сугробы стали лужами.Покинув страны южные,Вернулись птицы дружные.На каждой ветке скворушкиСидят и чистят перышки.Пришла пора весенняя,Пришла пора цветения.И, значит, настроениеУ всех людей — весеннее!"(Михаил Пляцковский)Народный прогноз на 27 марта:На Руси верили: если чайки плещутся в реке — значит, совсем скоро сильно потеплеет; на закате небо окрасилось в багрово-красные тона — на следующей неделе может похолодать; птицы купаются в воде — к дождю.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений