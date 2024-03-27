Во Владимирском областном суде вынесли строгий приговор участнику преступной группы по производству...

Во Владимирском областном суде вынесли строгий приговор участнику преступной группы по производству наркотиковВладимирским областным судом вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя Тамбовской области. Он обвиняется в незаконном производстве наркотических средств, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).Судом и следствием установлено, что мужчина являлся участником преступной группы, которой летом 2022 года приобретены жилые и нежилые помещения в деревне Сажино Ковровского района. Как раз там и было размещено специальное оборудование и материалы, необходимые для производства и расфасовки наркотиков."В указанной лаборатории злоумышленниками произведено более 160 кг наркотического вещества, производного метилэфедрона. 2 сентября 2022 года преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотики обнаружены и изъяты из незаконного оборота", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Виновному назначено 15 лет колонии особого режима.Ранее Ковровским городским судом вынесены приговоры в отношении ещё трёх участников группы, заключивших досудебные соглашения.Каждому из них назначено 10 лет колонии строгого режима.Фото: freepik.com