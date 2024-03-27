Во Владимирской области ежемесячные выплаты из материнского капитала получают родители 1884 детей.

Во Владимирской области ежемесячные выплаты из материнского капитала получают родители 1884 детей. Об этом рассказала пресс-служба регионального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ.Ежемесячная выплата является одной из самых востребованных направлений для распоряжения материнским капиталом у наших земляков. В 2023 году на данную меру поддержки было направлено свыше 300 млн рублей.С 1 января 2024 года размер выплаты составил 14 539 рублей.«Выплата назначается владимирским семьям со среднедушевым доходом ниже 29 978 рублей на человека в месяц (двукратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе) без дополнительных требований к трудовой занятости или имуществу родителей», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.