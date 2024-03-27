Житель Александровского района предстанет перед судом за убийство приятеля
В отношении жителя...
Житель Александровского района предстанет перед судом за убийство приятеля
В отношении жителя поселка Балакирево Александровского района завершено расследование уголовного дела
Следствием установлено, что в ночь с 29 на 30 декабря 2023 года обвиняемый по месту своего жительства распивал спиртное вместе с знакомым своей сожительницы, которому по просьбе последней разрешил временно проживать вместе с ними.
В вечернее время между хозяином жилья и его сожительницей произошел конфликт в присутствии гостя, который заступился за женщину. В связи с этим обвиняемый нанес ему удар ножом в спину, от которого потерпевший скончался на месте происшествия. После этого фигурант сообщил о случившемся в скорую медицинскую помощь, а сожительница обратилась в полицию.
Обвиняемого заключили под стражу.
"Следователями допрошены свидетели, изъяты и осмотрены орудие преступления и другие вещественные доказательства, проведены проверка показаний на месте с участием обвиняемого, комплекс судебных экспертиз, выполнены иные следственные и процессуальные действия", - пояснили в Следственном комитете по Владимирской области.
Уголовное дело направлено в суд.
Фото: СУ СК России по Владимирской области