Житель Александровского района предстанет перед судом за убийство приятеля В отношении жителя...

Житель Александровского района предстанет перед судом за убийство приятеляВ отношении жителя поселка Балакирево Александровского района завершено расследование уголовного делаСледствием установлено, что в ночь с 29 на 30 декабря 2023 года обвиняемый по месту своего жительства распивал спиртное вместе с знакомым своей сожительницы, которому по просьбе последней разрешил временно проживать вместе с ними.В вечернее время между хозяином жилья и его сожительницей произошел конфликт в присутствии гостя, который заступился за женщину. В связи с этим обвиняемый нанес ему удар ножом в спину, от которого потерпевший скончался на месте происшествия. После этого фигурант сообщил о случившемся в скорую медицинскую помощь, а сожительница обратилась в полицию.Обвиняемого заключили под стражу."Следователями допрошены свидетели, изъяты и осмотрены орудие преступления и другие вещественные доказательства, проведены проверка показаний на месте с участием обвиняемого, комплекс судебных экспертиз, выполнены иные следственные и процессуальные действия", - пояснили в Следственном комитете по Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд.Фото: СУ СК России по Владимирской области