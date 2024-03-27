По обвинению в убийстве мужчины перед судом предстанет житель Александрова.

По обвинению в убийстве мужчины перед судом предстанет житель Александрова. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Трагедия произошла вечером 29 декабря прошлого года, когда подозреваемый вместе с сожительницей и её другом распивал спиртные напитки. Во время застолья на почве ревности вспыхнул конфликт. Потерпевший попробовал защитить даму, однако обвиняемому это не понравилось. Он взял с тумбочки нож и нанёс жертве смертельный удар в спину.«Испугавшись содеянного, он вымыл нож, убрал его обратно в тумбочку, а затем вызвал скорую помощь, но пострадавший скончался на месте преступления от острой кровопотери», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.