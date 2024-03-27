Перед судом предстанет житель Мурома. Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершённом из хулиганских побуждений.

Перед судом предстанет житель Мурома. Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершённом из хулиганских побуждений. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в октябре прошлого года. Правоохранители установили, что гражданин был пьян и в мобильном приложении написал, что у офиса оператора сотовой связи заложено взрывное устройство. На место немедленно прибыли сотрудники оперативных служб, но бомбу не обнаружили.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Мурома передано в суд. В прокуратуре отмечают, что мужчине может грозить до 3 лет принудительных работ.