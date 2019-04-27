Трансгуманист, натуропат, биохакер - все это один человек. Необычными способностями популярного инстаграм-доктора Елены Корниловой заинтересовались даже в РАН, где мошенницу в итоге и разоблачили.

Трансгуманист, натуропат, биохакер — все это один человек. Необычными способностями популярного инстаграм-доктора Елены Корниловой заинтересовались даже в РАН, где мошенницу в итоге и разоблачили.Уму непостижимо, каким образом эта миловидная, но явно не отягощенная печатью академического образования девушка могла стать едва ли не самым популярным сетевым лекарем в России. У Елены Корниловой 250 тысяч подписчиков в соцсетях, десятки тысяч уверовавших в целебную силу YouTube и Instagram."Девушка говорила о себе, что она биолог, биохимик, что у нее три образования в трех институтах. Это скрин переписки с ее администратором: вы можете записаться на волосы, если у вас проблемы с желчным пузырем, если вы беременны. И все платно!" – говорит блогер Ангелина Дубровская.На странице псевдомедицинского светила готовые рецепты и схемы лечения всего на свете — от седины до запора и беременности. И все это исключительно с помощью БАДов — биологически активных добавок определенной фирмы — по 20-30 таблеток в день. Вот Корнилова исцеляет язвенную болезнь: "Что мы можем применить от Helicobacter — натуральное средство — мастиковая смола. Можно купить на iHerb. Применение длительное, 2-3 месяца"."Про Helicobacter: здесь это не поможет, а если у человека действительно серьезная патология, может привести к желудочно-кишечному кровотечению", — объясняет Константин Зверев, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ имени М.Е Жадкевича.У настоящих врачей, которым показывали эту полуграмотную ахинею, волосы дыбом встали."Ну, это такой не очень порядочный способ зарабатывания денег", — считает Константин Зверев, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ имени М.Е Жадкевича."Она не просто дает советы, она дает промокоды на скидки на те средства, которые она рекламирует. Этот же промокод является идентификатором. Какой-то процент от продажи идет тому, кто рекомендовал", — рассказывает Михаил Гельфанд, член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований.Дошло до того, что Корниловой занялась целая комиссия РАН по научным фальсификациям."Хотелось показать на каком-то примере простом и ярком, что это действительно жульничество, и с Корниловой оказалось легко это сделать. Она придумала себе научную биографию, что она магистр Технического университета Мюнхена и аспирант в Национальном университете Сингапура", — поясняет Михаил Гельфанд, член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований.Блогер Ангелина Дубровская доказывает, что все дипломы Корниловой — фальшивые."Выяснилось, что в дипломе 14 ошибок — грамматических, пунктуационных, стилистических. Тут видно, что логотип настоящего диплома пишется по-другому. И на сайте институтов не оказалось её, в студентах она не числилась, не значилась", — говорит блогер Ангелина Дубровская.Такой же ответ пришел из вузов и на запрос комиссии РАН. Но настоящий шок ожидал академиков, когда они подсчитали возможный заработок сетевой звезды.- Ну, вот есть полмиллиона подписчиков. Рекомендованный режим 20 таблеток в день. Упаковка на месяц. От этого 1 процент — вот я насчитал миллион. Я думаю, что по порядку величины это правдоподобно.Какой урон Корнилова могла нанести своим, так сказать, пациентам, еще предстоит выяснить. А вот состава уголовного преступления в ее действиях, по мнению академиков, скорее всего, нет. Увы, нельзя запретить людям лечиться у жуликов и шарлатанов, пусть теперь и сетевых.