Президент США Дональд Трамп заявил, что он чувствует себя молодым, и поэтому может работать на посту главы государства. Я так молод. Я поверить в это не могу. Я молодой энергичный человек, - сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он чувствует себя молодым, и поэтому может работать на посту главы государства.Журналисты задали ему вопрос, в каком возрасте уже поздно становиться президентом. Трамп ответил:"Я так молод. Я поверить в это не могу. Я молодой энергичный человек".Про 76-летнего Джо Байдена, который заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства в 2020 году, Трамп сказал так: "Я смотрю на Джо. Вот про него я не знаю". Но добавил, что никогда не стал бы "говорить, что кто-то слишком пожилой", передает "Интерфакс".Дональду Трампу сейчас 72 года. Еще одному его возможному сопернику на выборах — сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу 77 лет.