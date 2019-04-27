В Петербурге оштрафовали гражданина США за незаконную перепланировку квартиры – она расположена в доме-памятнике Главная аптека.

Собственник квартиры номер 9 в историческом доме изменил конфигурации помещений без согласования. В итоге он заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей, пишет "Фонтанка.ру".В 2011 году собственник квартиры номер 19 в этом же доме, гражданин Великобритании, затеял планировку и возведение мансарды - тоже незаконно. Тогда работы привели к частичному разрушению дома, построенного в XVIII веке, а жильцам пришлось на время покинуть свои квартиры.