Прием антибиотиков в зрелом возрасте увеличивает риск развития инсульта и инфаркта у женщин. К такому выводу пришли исследователи из Нового Орлеана.

Прием антибиотиков в зрелом возрасте увеличивает риск развития инсульта и инфаркта у женщин. К такому выводу пришли исследователи из Нового Орлеана.Американские ученые провели масштабное исследование. В течение восьми лет они наблюдали за здоровьем 36,5 тысяч женщин. Во время эксперимента у 1,056 пациенток развились болезни сердца и сосудов.Специалисты выяснили, что всему виной чрезмерное употребление антибиотиков. Оказалось, что у женщин в возрасте от 40 лет, регулярно принимающих препараты, риск инсульта и инфаркта возрастает на 28%, по сравнению с теми, кто употребляет лекарства редко.После 60 лет вероятность возникновения заболеваний увеличивается до 32%, передает сайт Obozrevatel.com. Любопытно, что подобной закономерности не наблюдалось у женщин младше 40 лет.Как рассказали специалисты, антибиотики оказывают негативное влияние на микрофлору кишечника. Препараты уничтожают полезные бактерии, которые содержатся в кишечном тракте. Это приводит к сужению кровеносных сосудов и развитию воспаления, что в конечном итоге может спровоцировать инсульт или инфаркт.Ученые предположили, что антибиотики могут представлять такую же серьезную опасность и для представителей противоположного пола. Теперь американские эксперты планируют провести новое исследование.